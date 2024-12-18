«Вместо земли миллион рублей». Сколько севастопольских участников СВО получили деньги?

Из бюджета города будет выделено 255 млн рублей на выплаты единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства Севастополя.
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