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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф вышла в 1/4 финала US Open впервые после титула в 2023-м

Коко Гауфф обыграла Иву Йович в четвертом круге US Open – 6:1, 6:4.  21-летняя Гауфф 12-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

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