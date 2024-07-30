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Свежие комментарии

Сервисы будут обязаны раскрывать все условия подписок

Сервисы будут обязаны раскрывать все условия подписок

Интернет-сервисы хотят обязать передавать информацию по подпискам своим пользователям. Они будут должны указывать сроки, полную стоимость, форму и способ отписки от варианта, который больше не интересует, пишут «Известия».

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