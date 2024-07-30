Сервисы будут обязаны раскрывать все условия подписок

Интернет-сервисы хотят обязать передавать информацию по подпискам своим пользователям. Они будут должны указывать сроки, полную стоимость, форму и способ отписки от варианта, который больше не интересует, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии