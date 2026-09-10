Подозреваемых в мошенничестве на 130 млн рублей поймали в Новой Москве

Подозреваемых в мошенничестве на сумму более 130 миллионов рублей задержали в Новой Москве. Аферисты предлагали гражданам с кредитами взять новый займ для погашения задолженности.
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