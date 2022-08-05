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В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт

В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Установлено, что местный неонацист под патронажем запрещенного в России "Правого сектора" планировал взорвать прокуратуру и военкомат.

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