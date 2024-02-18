Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 70 лет яркому представителю актерской династии Траволта, супругу актрисы Келли Престон, страстному пилоту, выдающемуся американскому актеру, танцовщику, певцу, продюсеру и сценаристу Джону Траволте.
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