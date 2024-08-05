Дэвид Линч перестал выходить из дома из-за эмфиземы легких

Американский режиссер Дэвид Линч сообщил, что врачи диагностировали у него эмфизему легких. Артист добавил, что теперь может режиссировать проекты только дистанционно, поскольку больше не может выйти на улицу из опасений заболеть COVID-19, пишет The Guardian.
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