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Руководитель «Уильямса»: «Только «Мерседес» выступит против прихода «Ауди» или «Порше» в «Ф-1»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о возможном приходе «Фольксвагена» в «Формулу-1». С 2026 года мотористами могут стать «Ауди» или «Порше», входящие в состав концерна.

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