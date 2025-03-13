WP: Москва работает с более продуманными вариантами документа по Украине

В интервью изданию The Washington Post Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что в настоящее время ведется работа над более продуманными вариантами документа, касающегося урегулирования конфликта на Украине.
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