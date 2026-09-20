Посол РФ: около 250 человек уже проголосовали на выборах в Госдуму в Бангкоке

БАНГКОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выборы в Государственную думу в столице Таиланда проходят при высокой явке, около 250 человек приняли в них участие.
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