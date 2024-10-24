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Запрет табака расстроит молодых бойцов в окопах Новороссии

Запрет табака расстроит молодых бойцов в окопах Новороссии

﻿﻿В России целому поколению (родившимся после 2009 года) могут запретить курить. Сегодняшние дети и подростки до 14 лет, даже повзрослев, уже никогда не смогут сделать затяжку ароматного табака ни из трубки, ни из гаванской сигары, ни из электронной сигареты (прости Господи), или затянуться электронной сигаретой.

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