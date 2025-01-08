Солист Большого театра Иван Кокорин, покоривший всех игрой на бубне: «Девушки меня зовут на кофе»

Перед Новым годом особой популярностью пользуется балет «Щелкунчик». В этом году многие звезды шоу-бизнеса отчитались о походе в Большой театр, но главным событием стала вовсе не постановка…Перед Новым годом особой популярностью пользуется балет «Щелкунчик».