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Солист Большого театра Иван Кокорин, покоривший всех игрой на бубне: «Девушки меня зовут на кофе»

Солист Большого театра Иван Кокорин, покоривший всех игрой на бубне: «Девушки меня зовут на кофе»

Перед Новым годом особой популярностью пользуется балет «Щелкунчик». В этом году многие звезды шоу-бизнеса отчитались о походе в Большой театр, но главным событием стала вовсе не постановка…Перед Новым годом особой популярностью пользуется балет «Щелкунчик».

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