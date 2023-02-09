Заноза

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Позывной «Диканька», ВСУ: «Рады встретиться с русским морпехами»

Позывной «Диканька», ВСУ: «Рады встретиться с русским морпехами»

Из-за «Угледарской мясорубки» в Марьинке бойцы украинской армии сдаются пачками, но некоторые из «Квартала-95» пока бравируют Корреспондент Washington Post опубликовал статью «Штурмуя Угледар, Россия предвосхищает новое наступление на юго-востоке».

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