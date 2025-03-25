В Рязанской области уровень воды в Оке обновил исторический минимум

Уровень воды в реке Оке достиг исторического минимума, побив предыдущие рекорды. Как сообщил в эфире ГТРК «Ока» глава Рязанского гидрометеоцентра Александр Сараскин, нынешние показатели стали самыми низкими за весь период наблюдений.
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