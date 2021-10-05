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В США хотят посмертно помиловать Флойда

В США хотят посмертно помиловать Флойда

Совет штата Техас США по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил с рекомендациями посмертного помилования по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от рук правоохранительных органов.

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