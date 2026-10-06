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РТК-ЦОД создал корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами

РТК-ЦОД создал корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами

Корпоративного ИИ-ассистента для безопасной работы с внутренними документами и базами знаний представил РТК-ЦОД на открывшемся сегодня в Москве форуме «Цифровые решения».

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