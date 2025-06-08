«Где я возьму 1 млн?» Что стало с тем самым цыганом Русланом, доведшим учительницу до инсульта

Осенью 2024 года эта челябинская история прогремела на всю страну. В тот злополучный день Руслан Панченков, цыган по национальности, ворвался в здание школы №71, где учатся его дети, и стал угрожать учительнице математики Галине Кудряшовой, заявив, что «отрежет ей язык».