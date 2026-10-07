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В Новосибирске создали клеточную терапию для тяжелых ревматических болезней

В Новосибирске создали клеточную терапию для тяжелых ревматических болезней

Метод предназначен для 10–20% пациентов, которым не помогают стандартные препараты Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук разработал новый метод лечения ревматических заболеваний.

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