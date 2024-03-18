Исследователь показал, как управлять роботом с помощью гарнитуры Apple Vision Pro

Парк управляет робо-псом с помощью гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro / © Younghyo Park Новое приложение под названием Tracking Streamer можно использовать для удаленного управления роботами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии