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Mash: беспилотник ВСУ упал на крышу жилого дома в Смоленске

Mash: беспилотник ВСУ упал на крышу жилого дома в Смоленске

В Смоленске на фоне атаки украинских беспилотников один из них рухнул на крышу жилого дома.Один из украинских беспилотников, атаковавших Смоленск, упал на многоквартирный дом в Заднеперовском районе города, сообщает Telegram-канал Mash.

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