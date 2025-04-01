Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.