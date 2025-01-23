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ВСУ начали насильно вывозить детей из Красноармейска из-за продвижения ВС РФ

ВСУ начали насильно вывозить детей из Красноармейска из-за продвижения ВС РФ

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» приступило к насильственному вывозу детей из Красноармейска (украинское название — Покровск) из-за риска сдачи города на фоне продвижения Вооружённых сил России.

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