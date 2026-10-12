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Генерал "Армагеддон": правда ли Сергея Суровикина вернули в зону СВО и с какой целью

Генерал "Армагеддон": правда ли Сергея Суровикина вернули в зону СВО и с какой целью

Генерал Сергей Суровикин вернулся на фронт в зону СВО. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

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