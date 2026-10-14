Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock должна представить результаты третьего квартала 2026 года до открытия американского фондового рынка 14 октября.
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