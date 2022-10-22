«Больно падать на лед, если без защитных трусов». Фигуристки ответили на вопросы болельщиков

Первый канал опубликовал видео, в котором российские фигуристки ответили на вопросы болельщиков. Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Алина Горбачева и другие рассказали, как они считают обороты во время прыжка, не холодно ли в платье на льду, кто является их кумиром и с кем бы они хотели посоревноваться, а также ответили на вопрос, больно ли падать на лед.