«Больно падать на лед, если без защитных трусов». Фигуристки ответили на вопросы болельщиков

Первый канал опубликовал видео, в котором российские фигуристки ответили на вопросы болельщиков. Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Алина Горбачева и другие рассказали, как они считают обороты во время прыжка, не холодно ли в платье на льду, кто является их кумиром и с кем бы они хотели посоревноваться, а также ответили на вопрос, больно ли падать на лед.
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