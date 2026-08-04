Концерн BAIC показал кроссовер Arcfox αT7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский концерн BAIC основал марку Arcfox еще в 2015 году, но ее полноценный запуск состоялся лишь в 2020-м, когда дебютировал кроссовер α-T.