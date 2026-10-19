Добиваться приостановки санкций против российского природного газа на фоне резкого роста цен на европейском рынке призвала правительство республики правая Австрийская партия свободы (АПС), говорится 19 октября в пресс-релизе партии.
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