Украина.ру © Фото : CC0, Freepik Министерство иностранных дел Украины занялось выдачей сертификатов сохранения национальной идентичности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VC "Чёрная папка" ес...
- Теперь Трамп выст...
- Теперь Трамп выст...
Живу с младенческих лет в Эстонии. Родители мои, как 'истинные' украинцы сбежали из Украины в Эстонию. Язык, конечно, не учили, а зачем? В Советской Эстонии его и не требовали, а эстонский язык, далеко, не во всех русских школах преподавали. Вот и моим не надо было, говорили, в основном, на русском и не знают, даже необходимый в быту, язык. Они - не я. Но вот в чем фишка. Эстонцы не хотят слышать у себя русскую речь, точно так же, как и украинскую мову. Не думаю, что они будут рады, если не каждом углу будет звучать мова. Уверенна, им это не понравится. Сышала их возмущение, когда к нам в магазин пришли работать беженцы и повсюду звучала украинская мова.
Из населения целой страны сделали цыган. А мы язвим и злорадствуем. Это ведь наша территория и наши люди.
Сертификат - это на лбу трезуб с детства?
сказано давно, - ум ограничен, глупость же безгранична.
Эх,ни кружевных труселей,ни света,ни тепла-допрыгались...
Битва намечается покруче, чем между мэром Киева Виталием Кличко и главой киевского режима Владимиром Зеленским и Соросом... Три еврея ведут борьбу до полного уничтожения хохлов... А чтобы не сбежали с фронта, их чипируют... А земля Краины должна стать Землёй обетованной для ашкенази...
Жёлтые звёзды понашейте ещё.идиоты
"И чей череп за образец возьмут ?"------------------------------------------------------------------ Как ЧЕЙ? Зелебобика, Умерова и т.д. Короче... АРА, Хам и Я - вместе дружная семья.:)