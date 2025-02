Оценки Kingdom Come: Deliverance II, геймплей новой Battlefield, юристы Take-Two проникли в ВК… Revolut...

Оценки Kingdom Come: Deliverance II, геймплей новой Battlefield, юристы Take-Two проникли в ВК…Revolution Team поделилась новостями о противостоянии с Take-Two, анонс Battlefield Labs и геймплей следующей части, СМИ опубликовали финальные оценки Kingdom Come: Deliverance II, Croteam объяснила зачем нужна The Talos Principle: Reawakened, издательство Capcom обновило показатели в списке своих «платиновых» релизов, успехи «Соника в кино».