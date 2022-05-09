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Галушка: Россия будет применять против Запада точечные экономические «Калибры»

Галушка: Россия будет применять против Запада точечные экономические «Калибры»

Заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка выразил мнение, что западные страны просчитались в собственных санкционных ограничениях против Российской Федерации, в то время как ответные действия Москвы будут куда эффективнее.

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