Галушка: Россия будет применять против Запада точечные экономические «Калибры»

Заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка выразил мнение, что западные страны просчитались в собственных санкционных ограничениях против Российской Федерации, в то время как ответные действия Москвы будут куда эффективнее.
Заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка выразил мнение, что западные страны просчитались в собственных санкционных ограничениях против Российской Федерации, в то время как ответные действия Москвы будут куда эффективнее.
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