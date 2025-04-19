WSJ: производитель мяса птицы стал крупнейшим спонсором инаугурации Трампа

Global Look Press / Will Oliver - Pool via CNP / Consolidated News Photos Американская птицеводческая компания Piligrim's Pride, которая является одной из крупнейших в своей отрасли, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа.
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