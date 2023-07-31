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Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе – планировали это еще в «Барсе»

«Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за «Барселону», мы это уже планировали. А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».

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