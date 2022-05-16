Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары 2-го раунда Кубка Стэнли. Запад «Колорадо» – «Сент-Луис» «Калгари» – «Эдмонтон» Восток «Флорида» – «Тампа» «Каролина» – «Рейнджерс» Стартовые матчи 2-го раунда («Флорида» – «Тампа», «Колорадо» – «Сент-Луис») пройдут в ночь на 18 мая по московскому времени.
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