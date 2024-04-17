Западные кураторы не отдадут Украине деньги от замороженных активов России

Информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США высокого ранга сообщило, что украинские власти не смогут заполучить все средства, если страны Запада решат конфисковать замороженные российские активы.
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