«ВИС» намерен отсудить у новосибирского Минздрава почти 11 миллионов рублей

Иск в Арбитражный суд Новосибирской области поступил от «Седьмой концессионной компании». ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») направило в Арбитражный суд исковое заявление к Новосибирской области, от имени которой выступает министерство здравоохранения.