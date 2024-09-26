«ВИС» намерен отсудить у новосибирского Минздрава почти 11 миллионов рублей

Иск в Арбитражный суд Новосибирской области поступил от «Седьмой концессионной компании». ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») направило в Арбитражный суд исковое заявление к Новосибирской области, от имени которой выступает министерство здравоохранения.
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