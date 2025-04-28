Борьба за престол. Кто станет новым папой римским и чем это важно для России

Среди кандидатов на пост предстоятеля Римской церкви могут оказаться приятель Путина, враг Франциска и украинец Предстоящий майский конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, может преподнести неожиданности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии