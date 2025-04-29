МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального лайнера МС-21 с новейшими российскими системами и агрегатами успешно совершил свой первый полет – он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").