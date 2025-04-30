ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    А сохранность себя на своём посту она допустила?Кая Каллас допуст...
  • Игорь Васиков
    Какое посредничество? США полноценный участник войны.Келлог опроверг в...
  • Евгений Саваровский
    Жиденыш недобитый, пошел против народа России.СК возбудил уголо...

В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов

В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов

Правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона, участника спецоперации по защите Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх