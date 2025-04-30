В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов

Правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона, участника спецоперации по защите Донбасса.
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