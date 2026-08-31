Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье

Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт падет, ВС РФ откроется прямой путь на областной центр.
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