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Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье

Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье

Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт падет, ВС РФ откроется прямой путь на областной центр.

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