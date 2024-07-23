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Царьград

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Учёные выяснили, кому чаще всего ампутируют конечности: дело в возрасте

Учёные выяснили, кому чаще всего ампутируют конечности: дело в возрасте

Лондонские учёные выяснили, кто больше всего подвергается риску ампутации конечности Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, проведя новое исследование, обнаружили неожиданную особенность последствий заболеваний периферических артерий.

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