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Закон, порядок, государство

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"Часа 2 на месте": массовое ДТП парализовало район города в эти минуты - кадры

"Часа 2 на месте": массовое ДТП парализовало район города в эти минуты - кадры

Массовое ДТП парализовало район города в эти минуты. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в tg — канале ТОП-Новости VL — Vlad_ork (18+).

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