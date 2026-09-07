Еврокомиссия не подтвердила планы ввести безвизовый режим ЕС с Арменией к 2029 году

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в понедельник, 7 сентября 2026 года, что разговоры о безвизовом режиме с Арменией идут среди членов Еврозоны.
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