Просветительский проект «Как по маслу» запустили в интернете

Просветительский проект «Как по маслу», рассчитанный на широкую аудиторию, появился в интернете. Благодаря ему читатели смогут узнать о синтетических моторных маслах, современных технологиях их производства и уникальных свойствах.
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