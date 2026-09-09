5 документов, которые адвокаты советуют хранить всю жизнь

Во время уборки или переезда многие торопятся избавиться от старых бумаг, рассчитывая на электронные реестры и базы данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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