Сенатор раскритиковал Макрона за навязывание фальшивой концепции происходящего

Такой анализа президента Франции приводит его к роковым ошибкам в планировании Французский президент Эммануэль Макрон в своем последнем выступлении пытался найти объяснение проблем страны только во внешних причинах, сообщил зампред Совфеда Константин Косачев.
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