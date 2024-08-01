Аллею Героев в Донецке реконструируют

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин совместно с посетившим Донбасс первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложили цветы к могилам защитников России на Аллее героев кладбища "Донецкое море".
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