Первые полеты авиации армии ВВС и ПВО ВВО состоялись в новом учебном периоде

Первые полеты авиации армии ВВС и ПВО ВВО состоялись в новом учебном периоде

Перед выполнением учебно-тренировочных полетов с летным составом проводятся инструктажи по требованиям безопасности, комплексные теоретические занятия по аэронавигации с использованием учебно-материальной базы.

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