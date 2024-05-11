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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал о соглашении по использованию функций ChatGPT в iPhone

Apple и OpenAI заключили соглашение об использовании технологии ChatGPT на iPhone, узнал Bloomberg. По его информации, новые функции искусственного интеллекта, о которых компания планирует объявить в июне, могут появиться в iOS 18.

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