Bloomberg узнал о соглашении по использованию функций ChatGPT в iPhone

Apple и OpenAI заключили соглашение об использовании технологии ChatGPT на iPhone, узнал Bloomberg. По его информации, новые функции искусственного интеллекта, о которых компания планирует объявить в июне, могут появиться в iOS 18.
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