Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Блинов
    Посмотрите название статьи - СОХРАНИТЬ СВЕЖИМ... а предлагают сушить, солить...3 способа сохрани...
  • Владимир Блинов
    Постный суп на сметане!!!! Ха-ха - 2раза..Гениальный постны...
  • Владимир Рудыч
    На кус и цвет товарищей нет , автор пусть как хочет так и жарит , и не надо другим указывать...Запрещенные вещи ...

Хитрость для рачительных домохозяек: замораживаем бульон сразу в кубиках. Одного хватит на кастрюлю супа

Хитрость для рачительных домохозяек: замораживаем бульон сразу в кубиках. Одного хватит на кастрюлю супа

На варку сытного супа всегда уходит как минимум несколько часов. Поэтому рачительные домохозяйки наверняка оценят кулинарную хитрость с замораживанием концентрированного бульона в обычных формочках для льда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх