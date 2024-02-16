Хитрость для рачительных домохозяек: замораживаем бульон сразу в кубиках. Одного хватит на кастрюлю супа

На варку сытного супа всегда уходит как минимум несколько часов. Поэтому рачительные домохозяйки наверняка оценят кулинарную хитрость с замораживанием концентрированного бульона в обычных формочках для льда.
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