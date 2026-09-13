Военврач рассказал, как паспорт спас русского бойца при атаке дрона

Документ находился в нагрудном кармане вместе с военным билетом. Они помогли остановить осколок.Обычные документы в кармане спасли жизнь русскому военнослужащему 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" на Днепропетровском направлении.